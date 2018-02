"Rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso willen we zien"

Volgens McLaren-CEO Zak Brown gaan we het komende F1-seizoen opnieuw ouderwetse duels zien tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton. De Amerikaan staat te popelen van ongeduld tot het zover is.

Tijdens het seizoen 2007 waren Alonso en Hamilton teamgenoten bij McLaren en dat liep niet van een leien dakje. Hamilton reed zijn eerste seizoen tussen de grote jongens en Fernando Alonso had net zijn tweede wereldtitel behaald in 2006. Het jonge talent maakte een sterk debuut en Alonso vond dat het team Hamilton bevoordeelde.

Door hun gebakkelei op en naast de baan werd Kimi Raikkonen haast op een diefje wereldkampioen en Alonso keerde na één seizoen al terug naar zijn oude liefde Renault. Huidig McLaren-CEO Zak Brown maakte toen nog geen deel uit van het team maar hij heeft naar eigen zeggen een duidelijk beeld van wat er toen mis ging.

“Je had destijds een situatie waar twee van de beste jonge rijders ter wereld elkaar wilden verslaan en dat leidde tot een ongezonde situatie,” vertelt Brown tegen ‘Express Sport’. “Hetzelfde zagen we al eens met Senna en Prost en met Piquet en Mansell.”

“Ik denk dat als je twee jonge leeuwen samen opsluit dat dat gegarandeerd vuurwerk oplevert. Soms kan je erin slagen om dat in goede banen te leiden zoals bijvoorbeeld Mercedes dat de voorbije jaren heeft gedaan. Zij hadden de spanning tussen Hamilton en Rosberg aardig onder controle maar het was wel intens.”

“Senna en Prost gingen altijd met elkaar in de clinch voordat Prost het team verliet. De situatie met Lewis en Fernando werd onhoudbaar, ze waren twee jonge rijders die zichzelf steeds wilden bewijzen.”

Sinds hun passage als teamgenoten bij McLaren werd Hamilton vier keer wereldkampioen en Alonso bleef steken op de twee exemplaren die hij al had. De laatste drie seizoenen kon het verschil tussen de twee bijna niet groter zijn, Hamilton is een vaste klant in de strijd om de titel terwijl Alonso veroordeeld was tot gevechten in de achterhoede.

Bij McLaren hebben ze in 2018 al hun hoop gevestigd op de Renault-krachtbronnen en Brown hoopt op die manier weer gevechten te zien tussen Hamilton en Alonso.

“Ik kan niet wachten om het te zien, ik ben benieuwd wie op welke positie zal rijden komend seizoen,” gaat Brown verder. “Ik kan niet wachten om een strijd te zien tussen Fernando en Stoffel onderling en ook tussen Fernando en Lewis, in een auto die het mogelijk maakt om te racen.”

“Vorig seizoen kwamen we soms wel beter voor de dag tijdens de kwalificaties maar onze racepace was meestal dramatisch. In Spa was Fernando sterk in de kwalificatie maar tijdens de race werd hij om de oren gereden. Het was leuk om te zien hoe hij in Mexico een robbertje uitvocht met Lewis, dit omdat hij in een situatie was beland waarin we wat competitiever waren.”

“Ik hoop meer van dat te zien, maar dan wat meer in de voorste gelederen van het veld,” besluit Brown.

