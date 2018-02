Helikopter vermist in Taiwan: geen spoor van zes inzittenden

In Taiwan is een helikopter met zes inzittenden vermist. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag. Het gaat om een toestel van het National Airborne Service Corps (NASC), een vliegeenheid die wordt ingezet bij onder meer zoekoperaties, rampen, medische noodsituaties en verkenningsopdrachten, dat op dat moment een medisch transport uitvoerde. Er is een zoekactie op poten gezet.