Driekwart Belgen stoort zich aan bestuurders die gsm’en achter stuur

Driekwart van de Belgen stoort zich aan bestuurders die hun gsm of smartphone gebruiken terwijl ze aan het rijden zijn. Slechts één Belg op de drie weet dat de boete voor gsm-gebruik 116 euro bedraagt. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute, dat de resultaten dinsdag op de Internationale Dag zonder Gsm bekendmaakt.

Volgens de enquête van Vias roept de smartphone vaak ergernis op. De plaats waar volgens de respondenten het gebruik van de gsm het meest stoort, is het verkeer. Driekwart van de Belgen (74 procent) stoort zich aan automobilisten die de gsm achter het stuur gebruiken. De ergernis is veel groter in Vlaanderen (86 pct) dan in Wallonië (61 pct) en Brussel (49 pct). Ook aan de eettafel (72 pct) en in de bioscoop (47 pct) is de irritatie over het gsm-gebruik groot.

Eén op de zeven Belgen (14 pct) geeft toe in de afgelopen week zijn gsm of smartphone gebruikt te hebben achter het stuur. Vias merkt hier geen regionale verschillen. Bij de mensen jonger dan 34 jaar gebruikte zelfs één op de vijf zijn mobiele telefoon in de afgelopen week. De grootste groep die hem gebruikte, deed dat voor een handenvrije gsm. Uit eerder onderzoek van Vias bleek al dat mensen bij een handenvrije telefoon ook afgeleid zijn en minder naar verkeersborden en andere weggebruikers kijken.

Volgens Vias gaan de meest voorzichtige schattingen ervan uit dat 5 pct van alle verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakt of sterft te wijten is aan het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Dat zorgt jaarlijks voor minstens dertig doden en 2.500 gewonden in België.