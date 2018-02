Politie zoekt explosieven bij KBC: delen grote ring in Hasselt urenlang afgesloten

Hasselt - De politiezone Limburg Regio Hoofdstad zocht gisteravond urenlang naar een mogelijke bom in het gebouw van de KBC aan de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. Terwijl alle toegangswegen werden afgesloten voor verkeer werd het volledige kantoorgebouw met behulp van explosievenhonden van de federale politie doorzocht. Bij het ter perse gaan was bijna het hele gebouw doorzocht en was er niets gevonden. Van wie de bommelding kwam wordt onderzocht.

De politiediensten sloten maandagavond de hele buurt rondom het KBC-gebouw aan de grote ring af omdat ze rond 18.30 uur een alarmerende oproep hadden binnengekregen. Het ging om een bommelding. De oproep werd onmiddellijk zeer ernstig genomen. Alle mensen die nog aanwezig waren in het naastgelegen provinciehuis werden zo snel mogelijk geëvacueerd en intussen maakten de hulpdiensten zich klaar om samen met speurhonden de omgeving af te zoeken, op zoek naar de mogelijke explosieven van de bommelder.

Afgesloten

Om iedereen op veilige afstand te houden werden alle toegangswegen naar de site van KBC afgesloten. Zo mocht niemand meer doorrijden op de Diepenbekerweg tussen de kruispunten met de Grote Ring en Nieuwe Steenweg, en werd het kruispunt Maastrichtersteenweg-Nieuwe Steenweg afgesloten. De politie leidde alle verkeer om dat op de Gouverneur Verwilghensingel richting Plopsa Indoor reed. De andere rijrichting bleef wel open.

De politieactie zelf nam meerdere uren in beslag. Om 23.30 uur waren de speurders met de explosievenhonden nog altijd het bankgebouw aan het doorzoeken. Daarbij werkten ze van onder naar boven, tot op de vijfde verdieping. Alle ruimtes werden doorzocht. Of daarbij iets gevonden werd was bij het ter perse gaan nog niet bekend, maar volgens de laatste informatie was er bij het doorzoeken van de laatste twee ruimtes nog altijd niets gevonden. De kans dat het om een vals alarm gaat is groot. Bij de politie konden ze enkel bevestigen dat er inderdaad een bommelding was. Over de dader was nog niets bekend.