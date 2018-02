Britten reageren furieus op kritiek van Trump: “Iedereen wordt hier medisch behandeld, ongeacht hoe groot zijn bankrekening”

De Amerkaanse president Donald Trump en de Britse premier Theresa May liggen opnieuw in de clinch. Trump had op Twitter de National Health Service (NHS) die door de overheid wordt gefinancierd, als een voorbeeld aangehaald hoe algemene, door de staat betaalde zorgstelsels niet kunnen functioneren. Afgelopen weekeinde was er in Groot-Brittannië tegen besparingen in de NHS betoogd.

Theresa May reageerde onmiddellijk: “De premier is trots over een gezondheidssysteem te beschikken dat kosteloos zijn diensten aanbiedt”, liet May via een woordvoerder van Downing Street weten. Haar minister van Gezondheid Jeremy Hunt zei het nog duidelijker: “Ik ben er trots op een burger te zijn van een land dat de universele zorg heeft uitgevonden, waar iedereen medisch behandeld wordt, ongeacht hoe groot zijn bankrekening is”, schreef Hunt op Twitter.

The Democrats are pushing for Universal HealthCare while thousands of people are marching in the UK because their U system is going broke and not working. Dems want to greatly raise taxes for really bad and non-personal medical care. No thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 februari 2018

De NHS maakt in Groot-Brittannië deel uit van de “nationale trots” en aanvallen daartegen gelden partijoverschrijdend als ongewenst. Maar Hunt doet de geschiedenis geweld aan. De NHS werd in 1948 ingevoerd. In andere landen, zoals België, was er al duidelijk vroeger een wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering.

I may disagree with claims made on that march but not ONE of them wants to live in a system where 28m people have no cover. NHS may have challenges but I’m proud to be from the country that invented universal coverage - where all get care no matter the size of their bank balance https://t.co/YJsKBAHsw7 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 5 februari 2018

Trump en May hadden onlangs al over Twitter-berichten van de Amerikaanse president gepraat, die zich daarin achter extreemrechts in Groot-Brittannië had geschaard. Daarvoor had Trump zich later onrechtstreeks verontschuldigd.