Brussel“Ik zeg niets. Ik leg mijn lot in de handen van Allah. En daarbij: ik ben te moe om op uw vragen te antwoorden.” Met die sneer naar de rechtbankvoorzitster zette een achterover gezakte Salah Abdeslam (28) de toon voor zijn proces in Brussel. De enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs wentelde zich zowaar in een slachtofferrol. “Moslims genieten helemaal geen vermoeden van onschuld”, riep hij uit.