Gökhan Kardes ruilt Beringen voor Boekarest

Na veertien jaar scheiden de wegen van Gökhan Kardes (20) en PSV. De verdediger uit Beringen wordt door de Nederlandse club vijf maanden gestald bij de Roemeense rode lantaarn Juventus Boekarest, dat ook een aankoopoptie wist af te dwingen.

“Ik maakte deel uit van Jong PSV, maar zou er nooit in de eerste ploeg geraken”, zegt Kardes. “Het was dus tijd om mij elders verder te ontwikkelen. Ik verwacht bij Juventus Boekarest een kans te krijgen in de eerste ploeg om zo een volgende stap in mijn carrière te zetten. ”