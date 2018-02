“Bijklussen tijdens je tijdskrediet? Absurd”

Unizo eist en krijgt overleg over verfijning bijkluswet

Brussel“In het wetsontwerp moet een cumul tussen onbelast bijklussen en een RVA-uitkering wegens thematisch verlof, tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een landingsbaan worden uitgesloten.” Dat zegt Bart Lodewyckx van ondernemersorganisatie Unizo Limburg. “Het zou toch helemaal absurd zijn als een werknemer met tijdskrediet gaat klussen op de vrije dag die hij of zij net nodig heeft om voor de kinderen te zorgen?” Volgende week woensdag plannen de liberale ministers Alexander De Croo en Maggie De Block alvast overleg met Unizo over de verfijning van het wetsontwerp.