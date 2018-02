Een opvallend fenomeen in Melsele. Daar kleurt het water in de beek langs de Dijkstraat helemaal paars. Hoe dat komt, is voorlopig nog een raadsel. Een voorbijganger merkte het gekleurde water op en verwittigde de politie. Mogelijk heeft iemand een product in de beek geloosd. Maar het goedje kan ook uit de afvoer van een van de huizen in de straat komen. De politie voert samen met de milieudienst van Beveren een onderzoek.