De gevolgen van het Eurostadion: kan de stad Brussel onder overeenkomst met Ghelamco uit?

Brussel - De stekker is uit het Eurostadion getrokken, maar het dossier blijft veel vragen oproepen bij de Brusselse gemeenteraadsleden. Vooral de erfpachtovereenkomst en de financiële kater die het project tot nu toe heeft nagelaten, baart de oppositie zorgen. Eerste schepen Alain Courtois (MR) liet verstaan dat de stad Brussel normaal onder de erfpachtovereenkomst met bouwheer Ghelamco uit kan.

De juristen van de stad Brussel spitten momenteel de documenten en overeenkomsten uit en er wordt verwacht dat ze tegen april met een advies komen in het dossier. Over de financiële gevolgen van het project voor Brussel-stad kon schepen Courtois alweer niets zeggen, ondanks de vragen die de oppositie hierover al meermaals opwierp.

“Het college heeft een grote verantwoordelijkheid in een project dat niet wettelijk was en heeft er al veel geld ingepompt. Wij gaan niet mee in de blanco cheque die u op tafel legt”, benadrukte Groen-gemeenteraadslid Bart Dhondt.

Eerste schepen Alain Courtois wil naar eigen zeggen niet vluchten, maar enkel objectieve analyse uitvoeren. “Ik kom op een dag nog wel terug op alles wat gebeurd is”, benadrukte Courtois.