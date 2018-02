Colruyt haalt Boni Selection Bio tortilla rolls met tomaat uit handel

Brussel - Colruyt, Bio-Planet en Collect & Go roepen Boni Selection Bio tortilla rolls met tomaat terug. Er zijn allergeen gluten aanwezig in het product en dat is niet vermeld op verpakking. Dat meldt Colruyt Group maandagavond.

Bij een controle door de leverancier werden sporen van gluten teruggevonden in de tortilla rolls met tomaat van Boni Selection Bio, zonder vermelding daarvan op de verpakking. Daarom hebben Colruyt, Bio-Planet en Collect & Go in overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslist om het product uit de verkoop te nemen.

Aan klanten met een glutenallergie of -intolerantie die dit product gekocht hebben, wordt gevraagd om het niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel van aankoop. Daar krijgen ze het product terugbetaald. Het product levert geen gevaar op voor mensen die geen glutenallergie of -intolerantie hebben, maakt Colruyt zich sterk.

Intussen haalde Colruyt het product in alle winkels uit de rekken.

Productomschrijving: Boni Selection Bio tortilla rolls met tomaat artikelnummer 16684, barcodenummer 5400141224986, houdbaarheidsdatum 29/5/2018, in verkoop vanaf 12/12/2017.

Voor meer informatie kunnen klanten terecht op het nummer 02/345.23.45.

