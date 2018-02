Wachtebeke krijgt nieuwe veldrit: “Er zit nog een stunt aan te komen”

Wachtebeke - Zaterdag 24 november wordt er een nieuwe veldrit georganiseerd op het Provinciaal Domein van Wachtebeke. Organisator is Jurgen Mettepenningen.

“Het provinciaal domein Puyenbroeck is de ideale locatie om deze wedstrijd op termijn uit te bouwen tot één van de grootste veldritten van ons land”, denkt Jurgen Mettepenningen. “Het spreekt voor zich dat de bezoekers zich opnieuw mogen verwachten aan een enorme sfeer, zoals dat ook bij mijn vroegere organisaties van de toenmalige Bollekescross in Hamme-Zogge het geval was. En er zit nog een stunt aan te komen die ik later zal bekendmaken.”