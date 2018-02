Philippe Clement hoopt dat 12de man zijn ploeg naar vijfde bekerfinale schreeuwt

Genk -

Wat als… je elke uitslag van een voetbalwedstrijd kon voorspellen aan de hand van de statistieken? Genkse fans konden dan nu al hun tickets reserveren voor de bekerfinale op 17 maart. Bijna 60% kans heb je immers om na een 3-2-nederlaag in de heenmatch door te stoten naar de volgende ronde. Maar voetbal is geen statistiek en thuisvoordeel (b)lijkt dit seizoen een loos begrip in Genk. Bovendien zal het stadion amper voor een kwart gevuld zijn. Toch hoopt coach Philippe Clement dat de onvoorwaardelijke steun van de 12de man Racing op weg zet naar een vijfde bekerfinale. “De hel mag branden als vanouds.”