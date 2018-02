Noodtoestand uitgeroepen op vakantieparadijs Malediven

De regering van de Malediven heeft de noodtoestand voor 15 dagen afgekondigd op de eilandenstaat in de Indische Oceaan. Oorzaak is de groeiende politieke spanning in het land, klinkt het maandag uit regeringskringen. De uitzonderingstoestand laat politie en veiligheidstroepen toe strenger op te treden tegen de oppositie.

De afgelopen dagen was het in de hoofdstad Malé al tot rellen gekomen tussen aanhangers van de oppositie en de politie. Reden voor de onlusten is een vonnis van het hooggerechtshof van de Malediven, dat de vrijlating en rehabilitatie van verschillende leden van de oppositie, onder andere van ex-president Mohamed Nasheed, voorziet. De regering onder president Abdulla Yameen weigerde tot dusver het vonnis om te zetten.

“We maken ons grote zorgen dat de weigering van de regering om het vonnis van het hooggerechtshof om te zetten, het toenemende politiegeweld en de militarisering van het land tot onlusten en geweld in het het hele land kan leiden”, klinkt het in een mededeling van de oppositie.

De 37 ondertekenaars van de verklaring riepen onder andere India, Sri Lanka, de VS, Groot-Brittannië, de EU en verschillende internationale hulporganisaties op tot steun. De onlusten in het land hebben ook gevolgen voor het toerisme in het vakantieparadijs. China heeft al een reiswaarschuwing verspreid.

