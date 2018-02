Onderzoek patholoog Ivana Smit is rond: “Amerikaanse verdachte moet opnieuw ondervraagd worden”

Peer -

De Nederlandse patholoog Frank van de Goot houdt er rekening mee dat Ivana Smit al dood was voor ze van het balkon viel. Dat is zijn slotbevinding na het forensisch onderzoek van het stoffelijk overschot. Van de Goot vindt dat de Amerikaan, die in Kuala Lumpur in het appartement was, toen Ivana Smit van het balkon viel, opnieuw moet ondervraagd worden.