Leopoldsburg -

Maandag vond in Leopoldsburg een infovergadering plaats over wolvin Naya. Hoewel de meeste Limburgers positief reageren op de komst van de wolvin naar onze provincie, zitten sommige omwonenden toch met praktische vragen. Landschap VZW en Natuur en Bos zullen daarom de mensen verder inlichten. In totaal kwamen er een honderdtal bezoekers naar de eerste hoorzitting.