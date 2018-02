“Koten in Diepenbeek zijn de goedkoopste van België”

Hasselt / Diepenbeek - Na het maken van een studiekeuze, staat het volgende dilemma voor de student al klaar: pendel je elke dag naar de campus of ga je op kot? “Dat hangt natuurlijk van student tot student af”, zegt Sarah Timmermans van UHasselt. “Maar in Limburg hebben we alvast één troef: onze koten zijn kwaliteitsvol én betaalbaar. In Diepenbeek vind je zelfs de goedkoopste koten van België.”

Of je al dan niet beter op kot gaat, is voor elke student anders. “Uit onderzoek blijkt wel dat autonomie een van de vitamines is om te kunnen groeien tot wie we zijn”, zegt Bea Kreemers, ...