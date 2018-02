EDF ontkent nieuwe scheurtjes in Franse kerncentrales

Het Franse energiebedrijf EDF ontkent dat er nieuwe scheurtjes of veiligheidsproblemen zijn bij de kerncentrales in Frankrijk. EDF reageert maandag op een later deze week te verschijnen boek dat erg kritisch is voor de nucleaire veiligheid bij onze zuiderburen. EDF overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen de auteurs van het boek.

Het boek “Nucleaire - Danger immediat” (“Kernenergie - onmiddellijk gevaar”, red.) van Thierry Gadault en Hugues Demeude stelt onomwonden dat een nucleair ongeval niet langer mogelijk is, maar veeleer waarschijnlijk. Volgens de auteurs zijn er in reactor 1 van de kerncentrale in Tricastin, in het zuidoosten van Frankrijk, nieuwe haarscheurtjes ontdekt. Na de problemen in Belgische centrales, zouden bij onze zuiderburen in zes omhulsels van kernreactoren gelijkaardige haarscheurtjes zijn ontdekt.

Maar dat wordt door EDF ontkend. Volgens de uitbater is er “geen enkel nieuw probleem gedetecteerd” bij de 58 Franse kernreactoren. Het bedrijf beklemtoont ook dat “nucleaire veiligheid een topprioriteit is”.

De Franse nucleaire waakhond ASN wil niet reageren op het boek, maar herhaalt wel dat de context voor de nucleaire veiligheid in Frankrijk is verbeterd. Het Franse parlement heeft onlangs een onderzoekscommissie opgericht die zich met de nucleaire veiligheid moet bezighouden.

(belga)