In een kanaal in het Henegouwse Péronnes, een deelgemeente van Antoing, is maandagnamiddag een been aangetroffen. De meldt het parket van Doornik.

Het been werd rond 15.00 uur gevonden in het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes. Het identificatieteam van de federale politie is ter plaatse geroepen.