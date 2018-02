Ziekenhuis betaalt helft personeel maandenlang te veel loon en eist nu alles terug

Het OLV-ziekenhuis in Aalst heeft een groot deel van het personeel twintig maanden lang te veel loon uitbetaald door een administratieve fout. Het gaat om honderden euro’s per persoon. Het ziekenhuis wil dat geld nu terugvorderen, meldt TV Oost.

Door een fout in de berekening van een toeslag kreeg iets minder dan de helft van de werknemers bijna twee jaar lang te veel betaald. Het gaat met name om personeelsleden die ’s nachts, in het weekend of met feestdagen werkten. Het ziekenhuis vraagt de werknemers per brief het te veel betaalde loon terug te storten.

Het is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. Daarover doet het ziekenhuis geen uitspraken, meldt TV Oost. De bedragen zouden variëren tussen een paar honderd euro, tot ruim 500 euro per persoon. Het ziekenhuis gaat in samenspraak met het personeel zien hoe het geld terugbetaald kan worden.

“We betreuren onze foute berekening en we zullen geval per geval bekijken hoe we tot een menselijke oplossing kunnen komen voor ieder getroffen personeelslid”,aldus woordvoerder Chris Van Raemdonck. “We willen ons excuseren en hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren.”