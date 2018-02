Nieuwe match in ‘Blind Getrouwd’: “Een mooie man in boxershort in mijn kamer, ik ga niet zeggen dat ik dat erg vind”

In de tweede aflevering van ‘Blind Getrouwd’ hebben Wendy en Damiano elkaar maandagavond het jawoord gegeven. En het werd alvast een mooie start voor de twee. “We gaan ons allebei smijten”, klonk het meteen. Ook het vierde en vijfde paar werd aan elkaar gekoppeld door de experts, maar op hun huwelijk moeten we nog wachten tot de volgende aflevering.

“De kogel is door de kerk en nu kan het experiment beginnen. We gaan ons allebei smijten!”, klonk het enthousiast bij leerkracht en personal trainer Damiano meteen na zijn jawoord aan de 30-jarige Antwerpse Wendy. “Er is een leuke vibe, we lachen allebei en zijn allebei sociaal. Dit is een goede start. Wendy heeft een hele leuke energie, ik ben benieuwd om haar te leren kennen.”

Foto: VTM

Ook Wendy was -nadat ze de echte naam van Damiano kon onthouden- positief. “Hij heeft een hele mooie glimlach, mooie ogen en hij is groot. Damiano is een mooie man. Ik dacht meteen: met zo iemand zie ik me wel samen zijn.”

Geen verkeerd lichaam

Vanuit het stadhuis vertrok het kersverse koppel naar de fotoshoot. Niet evident, voor beide partners. “Het is heel moeilijk om trouwfoto’s te maken met iemand die je niet kent. Je moet in elkaars ogen kijken, mekaar vastpakken. Dat is niet makkelijk hé”, aldus Damiano. Ook Wendy was een beetje onzeker: “Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel fijn en romantisch vond, hand in hand lopen tijdens de shoot. Maar ik heb de hele tijd zo’n stemmetje in m’n hoofd dat vraagt: ‘vindt hij dat ook wel fijn?’”

Na het trouwfeest, trok het stel richting hotel voor wat welverdiende rust. Ook dat ging gepaard met een aantal aangename verrassingen. “Het is wel wennen dat er ineens een man in boxershort, en met geen verkeerd lichaam in mijn kamer rondloopt. Ik ga niet zeggen dat ik dat erg vind”, lachte Wendy.

Nog twee koppels

Drie koppels zijn ondertussen ‘blind getrouwd’. Het is nu afwachten hoe het verder met hen zal gaan. In de tweede aflevering konden we ook al kennismaken met het vierde en vijfde koppel: Tim en Esther en Toon en Frie.

Volgens de experts hebben Tim en Esther een match van 79%. Dat Esther zal opvallen met haar bruidsjurk is nu al duidelijk. Ze legde zelf meteen ook uit waarom ze voor rood koos. En meteen blijkt dat haar bruidegom op dat vlak al hetzelfde idee heeft.

Toon zorgde dan weer voor een hilarisch moment toen hij zich voorstelde aan zijn kersverse schoonvader:

Hoe de eerste kennismaking van de twee laatste koppels verloopt, houden de programmamakers nog even geheim tot de derde aflevering van Blind Getrouwd op maandag 12 februari.

Blind Getrouwd, elke maandag om 20.35u op VTM