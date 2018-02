Internationale gemeenschap viert zestig jaar gecoördineerd Zuidpoolonderzoek

Het is mandaag precies 60 jaar geleden dat het Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) werd opgericht. SCAR moest het internationale onderzoek op de Zuidpool coördineren. België, dat een interessante traditie van onderzoek had op Antarctica, was één van de stichtende leden. Het comité telt dertig volwaardige leden en dertien geassocieerde landen en lag als adviserende instantie mee aan de basis van het Antarctic Treaty, het regels bevat over wat op de Zuidpool kan en vooral niet kan.

“Het was met de start van SCAR dat het echte wetenschappelijke onderzoek begon op de Zuidpool”, zegt ULB-professor en glacioloog Frank Pattyn. Pattyn vertegenwoordigt België in SCAR. “Pas na de oprichting werd het onderzoek gecoördineerd en werd er gezorgd voor uitwisseling van wetenschappelijke data. Het was naar aanleiding van SCAR dat de rol van Antarctica voor het klimaat duidelijk werd.”

De Belgen hebben een rijke traditie met betrekking tot Antarctica. De expeditie van Adrien de Gerlache, die de Belgische expeditie naar het nieuw te exploreren continent leidde van 1897 tot 1899, was de eerste expeditie die op de Zuidpool overwinterde. Vanaf dan begon de race naar de pool, met verschillende expedities die allemaal de ambitie hadden om hun vlag op de geografische pool te planten.

“Zijn kleinzoon Gaston de Gerlache besloot naar aanleiding van het Internationale Geofysische Jaar in de voetsporen te treden van die eerste expeditie”, zegt Pattyn. “Vanaf dan hadden de Belgen een Zuidpoolbasis, die tot in 1966 operationeel bleef. De Boudewijnbasis werd verlaten en pas in 1985 hervatten de Belgen, met hernieuwde interesse, hun Zuidpoolonderzoek. Er kwam voorlopig geen nieuwe basis: de Belgen konden gebruik maken van andere bases en trokken mee op expeditie met teams van andere landen. Pas in 2008 werd de nieuwe Belgische Prinses Elisabethbasis ingehuldigd.”

De Belgen zijn op de Zuidpool vooral met klimatologisch en meteorieten- en biologisch onderzoek bezig. Ze onderzoeken er onder meer de evolutie van de ijskap, gaan er meteorieten zoeken om meer te weten te komen over het ontstaan van ons zonnestelsel en doen er aan research over de biodiversiteit.

