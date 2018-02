Reynders in Ljubljana voor top met Sloveense, Luxemburgse en Nederlandse premiers

Brussel - Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vertrekt maandag naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana voor een ontmoeting met de Sloveense premier Miro Cerar en de premier van Nederland, Mark Rutte, en van Luxemburg, Xavier Bettel. De Slovenië-Benelux-top vindt dinsdag plaats en behandelt onder meer de toekomst van Europa en de westelijke Balkan.

Maandagavond hebben de politici een diner in het statige kasteel van Ljubljana, op een heuvel aan het centrum van de Sloveense hoofdstad. Dinsdag vindt dan de top zelf plaats. De ministers kunnen het onder andere hebben over de relatie tussen Slovenië en de Benelux, over asiel, migratie en de Schengenzone, de brexit, de westelijke Balkan en de relatie met de Europese Unie, en de duurzame economie.

Volgens de Sloveense overheid hebben de vier landen “heel gelijkaardige standpunten over de toekomst van de Europese Unie en andere Europese thema’s”, zo staat in het officiële programma van de top. “Alle vier de landen hebben exportgerichte economieën, maken deel uit van de meest geïntegreerde kern van de EU en schuiven een sterke en goed functionerende EU naar voor als een strategisch belang.”

Slovenië maakt deel uit van de Schengenzone en is lid van de eurozone. Vorig jaar vierde het land zijn 25e verjaardag.

Dit jaar is België voorzitter van de Benelux.

