Halve marathon loodst lopers langs frontlinie WOI

Ieper - In Ieper wordt op 6 mei een gloednieuw loop- en wandelevenement georganiseerd, de Great Peace Run & Walk. Organisator Golazo stelde het evenement maandag voor. De wedstrijd is de opvolger van “Wings for Life” die dit jaar dus niet langer plaatsvindt in Ieper.

Ieper krijgt dus een nieuw internationaal loop- en wandelevenement dat in het kader zal staan van de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Er is een parcours uitgewerkt van 10 en 21 kilometer in de frontlinie rond Ieper. De start ligt aan de Menenpoort, de finish aan het In Flanders Fields Museum op de Markt.

“Naast de vele Belgische deelnemers willen we samen met onze Britse organisatiepartner The Great Run Company ook heel wat deelnemers van de andere kant van het Kanaal aantrekken. Daarnaast zullen ook heel wat Fransen en Nederlanders de weg vinden naar dit unieke loopevenement”, zegt Greg Broekmans van Golazo sports. Uniek is dat alle inschrijvers een uniek trainingsschema meekrijgen.

