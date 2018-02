Theo Francken wil eigen school oprichten

Brussel - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wil na zijn politieke carrière een eigen school oprichten. “Eén met niks dan geïnspireerde leerkrachten, die het maximum uit leerlingen kunnen halen”, zegt hij aan Luk Alloo, in de eerste aflevering van een nieuw seizoen van ‘Alloo’, het reportageprogramma van VTM NIEUWS, die dinsdagavond wordt uitgezonden.

“Ik zou graag een school beginnen. Dat is een droom van mij. Een school met gemotiveerde leerkrachten, jong en oud. Daar is nood aan. Daar begint alles van de maatschappij. Ik ben het vaak niet eens met bepaalde scholen. Excelleren, het uitmuntend doen als leerling, is op sommige scholen een scheldwoord geworden. Gelijke kansen zijn heel belangrijk, maar iedereen moet zijn eigen talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Niet iedereen kan hetzelfde. Kinderen moeten maximaal kunnen excelleren”, vindt Francken.

De staatssecretaris gaat ook in op de kritiek die hij krijgt op zijn beleid. “Als je een heel andere immigratie begint uit te tekenen, dan weet je dat je tegenwind gaat krijgen. Het is 30 jaar lang verkeerd gelopen, met allerlei ngo’s en advocaten die miljoenen verdienen op de kap van die arme stakkers. Natuurlijk doen die alles om je kapot te krijgen. Dat wist ik toen ik er aan begon. Je krijgt die immigratie-industrie niet zomaar klein. Maar ik heb de steun van de bevolking. Zij niet. En we zitten in een democratie. Ik pas de wet toe. Ik wil graag horen van die roeptoeters wat hun oplossing is. Maar ik hoor ze niet.”