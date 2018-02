Man staat terecht voor moordpoging op zoon

Brugge - Een 50-jarige Bruggeling moet zich voor de Brugse correctionele rechtbank verantwoorden voor moordpoging op zijn toen 16-jarige zoon. De verdediging wilde enkele getuigen oproepen, maar daar ging de rechtbank niet op in. De zaak wordt op 1 oktober gepleit.

De feiten speelden zich op vrijdagavond 4 december 2015 af in de woning van de beklaagde in Sint-Andries Brugge. Daar probeerde Hans V. zijn zoon te wurgen, maar die kon zich losrukken. De 16-jarige liep naar buiten en kon de politie verwittigen. Het slachtoffer liep lichte verwondingen in de hals op. Zijn vader verklaarde achteraf dat hij uit het leven wilde stappen en zijn zoon wilde meenemen in de dood.

Op de inleidende zitting stelde meester Jef Vermassen, advocaat van de beklaagde, voor om zes getuigen op te roepen. De verdediging wilde onder anderen de psychiater en de zus van V. aan het woord laten komen. “De feiten worden niet betwist, maar die getuigen zijn voor ons natuurlijk belangrijk voor de strafmaat”, aldus meester Vermassen. Na beraad ging de rechtbank niet op die vraag in, maar de verdediging mag wel zelf verklaringen van de getuigen neerleggen. Er werd ook een maatschappelijke enquête bevolen, met het oog op een eventuele voorwaardelijke straf.

