Britse justitie blokkeert uitlevering van veronderstelde hacker aan VS

De 33-jarige Lauri Love wordt ervan verdacht tussen oktober 2012 en februari 2013 te hebben ingebroken in de informaticasystemen van het Amerikaanse leger, een dienst van het Pentagon, het lucht- en ruimtevaartbureau NASA en de Federal Reserve of het stelsel van centrale banken. Hij zou “vertrouwelijke informatie hebben gestolen” en die vervolgens op het internet hebben verspreid.

De man werd aangehouden in oktober 2013.

De VS vroegen zijn uitlevering, waarmee een Londense rechtbank in 2016 instemde, twee maanden later door minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd in een uitleveringsbesluit bekrachtigd.

Love ging in beroep en voerde aan te vrezen voor zijn gezondheid indien hij vast zou zitten in de VS. De man is depressief en lijdt aan het syndroom van asperger. Hij riskeert in de VS tot 99 jaar cel.

Een High Court heeft nu die uitlevering geblokkeerd.

(belga)