Barnier in Londen op zoek naar duidelijkheid over strategie regering-May

Brussel - Michel Barnier, die namens de Europese Unie de onderhandelingen over de brexit voert, is maandag in Londen voor overleg met de Britse regering. Hij hoopt er meer duidelijkheid te krijgen over de strategie van de regering van Theresa May, nadat afgelopen weekend weer maar eens een brandje moest worden geblust. Vanaf dinsdag worden de eigenlijke onderhandelingen verdergezet.

“Mijn aanvoelen is dat we geen minuut te verliezen hebben omdat we een akkoord willen bereiken. Daarom hebben we beslist het tempo van onze ontmoetingen te versnellen”, verklaarde Barnier maandagochtend tegenover de Britse en andere journalisten die hem in Brussel-Zuid stonden op te wachten voor hij de Eurostar opstapte.

Barnier zit in Londen samen met de Britse ‘brexit-minister’ David Davis en wordt ontvangen door premier May. Ook zal de Europese Bankautoriteit hem briefen over de wijze waarop de financiële dienstensector zich voorbereidt op de brexit.

Van Davis en May wil Barnier horen hoe en wanneer Londen duidelijk zal kunnen maken welke relatie het met de EU beoogt na de brexit in maart 2019 en na het einde van de overeengekomen overgangsperiode eind 2020. Ten laatste in maart moet May haar kaarten op tafel leggen.

Tijdens het weekend ontstond in het Groot-Brittannië weer ophef toen mediaberichten gewag maakten van een op handen zijnde ‘coup’ van pleitbezorgers van een harde brexit als May het VK dan toch in een douane-unie met de EU zou willen houden. Het kabinet van May zag zich genoodzaakt te verklaren dat het land “categorisch” de Europese douane-unie zal verlaten.

Over de manier waarop Londen de Europees-Britse samenwerking na de brexit ziet, belegt May woensdag en donderdag twee cruciale ministerraden. Ze gaat op zoek naar een aanpak die de twee facties in haar regering - voorstanders van een harde en voorstanders van een zachte brexit - kan verzoenen.

Nu de bevoegde Europese ministers het mandaat van de Europese Commissie vorige week vernieuwd hebben, kunnen de eigenlijke onderhandelingen over de overgangsperiode dinsdag van start gaan. Technici van beide partijen zullen drie dagen lang de koppen bij elkaar steken in Brussel. Vrijdag komen de topmedewerkers van Barnier en Davis bij elkaar om een stand van zaken op te maken. De onderhandelaars zouden op zoek gaan naar een snel akkoord over de samenwerking op het vlak van defensie en veiligheid.

