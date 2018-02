“Tijd voor transparantere klassenraden”

Brussel - De studie van Unia toont opnieuw aan dat er nood is aan meer openheid over de deliberaties. “Zo kunnen we vermijden dat leerkrachten beslissingen over de toekomst van leerlingen, bewust of onbewust, baseren op negatieve stereotypes”, zegt de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) maandag.

“Leerlingen vragen al langer om meer openheid over de deliberaties. Het moet duidelijk zijn hoe de beslissingen tot stand komen, en de dialoog met leerlingen moet worden aangegaan”, aldus de VSK.

Dat de verwachtingen van leerkrachten voor leerlingen een grote invloed kunnen hebben op de resultaten van die leerlingen is al langer bekend, klinkt het nog. De VSK steunt dan ook de oproep om leerkrachten bewuster te maken van hun onbewuste vooroordelen.

Uit de studie van KU Leuven, UGent en ULB in opdracht van gelijkekansencentrum Unia blijkt dat leerlingen uit kansarme of allochtone gezinnen op school sneller een B-attest krijgen dan hun studiegenootjes met een andere achtergrond. Dat heeft ook gevolgen op latere leeftijd: de kinderen die een B-attest krijgen, belanden vaker in richtingen die hen minder goed voorbereiden op hoger onderwijs.

