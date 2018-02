Pakjesbezorger halfdood geslagen door bodybuilder “omdat hij Afrikaan is”

Een pakjesbezorger uit Denderleeuw is halfdood geslagen bij een zeer geweld­dadig incident in Wetteren. Volgens zijn familie werd de man van Afrikaanse ­afkomst slachtoffer van zinloos geweld, met racistisch motief. De politie kon de verdachte oppakken. Het gaat om een ­“Jerommeke”, type bodybuilder. Hij werd aan­gehouden op verdenking van poging doodslag.

Mangolopa Kivayasikiri (44) woont en werkt al jaren als zelfstandig pakjes­bezorger in Denderleeuw. De getrouwde vader van vier kinderen was vorige donderdag op ronde in Wetteren. Daar werd hij volgens zijn familie kort voor de middag zonder enige aanleiding op straat aangevallen door een onbekende man.

“Hij heeft enkele rake klappen met een stomp voorwerp gekregen”, zegt zijn schoonbroer Paluku. “Het is verschrikkelijk. Mijn schoonbroer herinnert zich niets meer. Hij werd bijna doodgeslagen en ligt nog altijd op intensieve zorgen met een schedelbreuk en mogelijk blijvende hersenschade.”

Bodybuilder

Abderrahim Lahlali, de advocaat van het slachtoffer en de familie, noemt het een duidelijk incident van zinloos ­geweld. “De dader zou voor gelijkaardige feiten gekend staan in Wetteren. Wellicht had hij racistische motieven en is mijn cliënt alleen maar wegens zijn etnische afkomst bijna doodgeslagen. Wie zoiets doet en daarna zijn slachtoffer voor dood achterlaat, is een lafaard.”

Op basis van een persoonsbeschrijving van de verdachte deed de politie van Wetteren meteen een oproep naar getuigen. De man, een “Jerommeke”, type bodybuilder, was via de markt van Wetteren weggelopen na het incident. Het gaat om een dertiger met tattoo in zijn nek.

Jarenlange celstraf

Een dag na het brutale geweld kon de man gearresteerd worden. Het Dendermondse parket bevestigde gisteren dat hij zaterdag werd aangehouden op verdenking van poging doodslag. Hij riskeert een jarenlange gevangenisstraf. “De precieze omstandigheden moeten wel nog uitgeklaard worden. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen”, zegt parketwoordvoerster Sarah Demeyer.

Het parket kan niet bevestigen of het motief van het incident racistisch gerelateerd is. Ze beschikken enkel over de versie van getuigen en de verklaring van de verdachte. Het slachtoffer is zodanig toegetakeld dat hij nog niet uitgebreid ondervraagd kon worden. Maar voor de familie van Mangolopa bestaat daar weinig twijfel over.

Ze betreuren ook dat de politiediensten hen de voorbije dagen zo weinig informatie gaven over het incident. “De eerste 24 uur na de feiten zijn ze verkeerd ingelicht door de politie, die hen zei dat het om een ongeval ging, terwijl mijn cliënt op dat moment een doodstrijd voerde”, zegt Lahali.

De advocaat dient daarom vandaag bij het gerecht een klacht met burgerlijke partijstelling in. “Op die manier krijgt de familie inzage in het onderzoek en ­worden ze niet langer in het ongewisse gehouden.”