Stijgend aantal personeelsleden in onderwijs slachtoffer van arbeidsongeval

Brussel - Het aantal personeelsleden in het Vlaamse onderwijs dat slachtoffer werd van een arbeidsongeval is de afgelopen jaren continu gestegen van 5.164 in 2012 tot 5.622 in 2016 (+8,8%). Dat was ook het geval voor het aantal dat betrokken raakte in een verkeersongeval in het woon-werkverkeer. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Jos De Meyer (CD&V).

Van de 20.909 arbeidsongevallen op de werkvloer tussen 2012 en 2016 die reeds afgehandeld zijn liepen 1.060 personeelsleden (5,06%) een percentage blijvende arbeidsongeschiktheid op. “Ongeacht het onderwijsniveau of de onderwijsvorm melden personeelsleden het meest de val als oorzaak van het ongeval”, aldus Crevits. Het is aan het lokale Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk om preventiemaatregelen uit te werken om ongevallen te voorkomen.

Ook het aantal ongevallen in het woon-werkverkeer waarbij onderwijspersoneel betrokken was ging in stijgende lijn van 1.693 in 2012 tot 1.818 in 2016. De stijging was echter niet continu. In 2013 deed zich een piek voor met 1.901 ongevallen. In tegenstelling tot de arbeidsongevallen op de werkvloer stierven hierbij in de periode 2012-2016 2 mensen. In 536 (7,1%) van de 7.461 ongevallen waarvan het dossier afgehandeld is liep het personeelslid een percentage blijvende arbeidsongeschiktheid op.

(belga)