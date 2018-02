Acht skicentra open in provincies Luik en Luxemburg

Deze week zijn in de provincies Luik en Luxemburg acht skicentra geopend. Concreet gaat het om de centra in/aan Botrange (Maison du Parc), Baraque Michel, Mont Spinette, Elsenborn, in de vallei van de Our (Losheimergraben), Spa (Thier des Rexhons) en Baraque Fraiture. Dat hebben de verschillende beheerders maandag laten weten.