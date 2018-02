Hevige brand in appartementsgebouw in Brusselse Marollen

In de Hoogstraat in de Brusselse Marollen is maandag omstreeks 10.00 uur een brand ontstaan in een appartementsgebouw van 15 etages. De brand is intussen onder controle, laat de Brussels brandweer weten.

De brand zou ontstaan zijn op de vierde etage. Door de brand vluchtten verschillende mensen naar het dak. De brandweer bracht die mensen in veiligheid. Er vielen geen gewonden, maar volgens de politie werden wel twee personen afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd.

De brand is intussen onder controle. Wat de oorzaak was, is nog niet duidelijk.