Dertig doden bij stammentwisten in oosten van Congo

Archiefbeeld. Een Lendu stamlid met een granaatraket in de aanslag. Foto: AP

In het oosten van Congo zijn het voorbije weekend bij stammentwisten zeker 30 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook twaalf zwaargewonden. Leden van verschillende stammen raakten slaags. Minstens 600 huizen brandden af, duizenden mensen zijn dakloos.

Het is in de oostelijke provincie Ituri dat het voorbije weekend bij stammentwisten zijn ontstaan waarbij de doden en gewonden vielen. Dat heeft de Kerk laten weten.

Leden van de Lendu- en Hemastammen raakten slaags. Daarbij brandden minstens 600 huizen af, waarpop duizenden mensen momenteel dakloos zijn. Volgens de Kerk hebben de onlusten ten noordoosten van de stad Bunia te maken met een diefstal van vee vorige donderdag.

In het oosten van Congo zijn veel gebieden maar deels onder controle van de veiligheidstroepen. Talloze milities zijn actief in het gebied dat rijk is aan bodemrijkdommen.