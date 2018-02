Hier start Chris Froome ondanks complexe situatie zijn wielerseizoen: “Ik begrijp waarom er zoveel speculatie is”

Team Sky maakte maandagmorgen het programma van Chris Froome, ondanks het lopende onderzoek over zijn abnormale dopingplas, bekend. De Britse renner start met fietsen in de Spaanse rittenkoers Ruta Del Sol (14 tot 18 februari). “Ik begrijp dat de situatie rond het onderzoek heel wat onzekerheid heeft gecreëerd, maar ik ben zeker dat we alles zullen uitklaren”, aldus Froome in een eerste reactie.

Chris Froome kreeg geen voorlopige schorsing, waardoor Sky vrij is om hem te laten rijden. De keuze voor zijn seizoensstart viel dus op de Ruta del Sol, waar hij voor het laatst deelnam in 2015. Toen won hij een rit en het algemene klassement in de vijfdaagse rittenkoers. Voor Froome betekent de wedstrijd in Andalusië zijn eerste wedstrijd van het voorjaar, maar ook de eerste keer dat hij aan de start zal komen van een wedstrijd nadat het nieuws bekend raakte van zijn abnormale dopingplas in de Vuelta van vorige zomer.

“Ik begrijp dat de situatie heel wat onzekerheid heeft gecreëerd, maar ik ben zeker dat we alles zullen uitklaren. Natuurlijk begrijp ik waarom er zoveel speculatie en interesse in de zaak is, maar ik hoop dat de mensen begrijpen dat ik niet veel kan zeggen zolang het onderzoek loopt”, aldus Froome. “Maar weet dat er niemand meer gedreven is om de hele situatie zo snel mogelijk uit te klaren dan ikzelf.”