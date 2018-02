Vrouw maar net op tijd gered nadat ze met haar wagen in zee belandt

Een vrouw is zaterdag voor de kust van de Britse graafschap Cumbria op het nippertje ontsnapt aan de dood. Toen ze met haar wagen op een strand kwam vast te zitten terwijl het zeewater snel begon te stijgen, had ze op een bepaald moment geen andere keuze meer dan op het dak van haar wagen te staan. Een reddingsboot van Royal National Lifeboat Institution (RNLI) kon haar nog op tijd in veiligheid brengen.

De kustwacht sloeg die ochtend meteen alarm toen ze het noodgeval vernamen. Snel zijn was immers de boodschap, de vrouw bleek immers niet in staat om te zwemmen. Gelukkig waren de redders van RNLI vlot ter plaatse. Met een reddingsboot konden ze de dame, die reeds op het dak stond van haar ondergelopen wagen, uit haar benarde situatie verlossen. Ook de politie van Cumbria was ter plaatse gekomen om te helpen waar nodig.

De vrouw hield enkel onderkoelingsverschijnselen over aan het incident. Volgens een woordvoerder van RNLI heeft ze veel geluk gehad dat dit niet erger is afgelopen. “Bij aankomst zagen we het slachtoffer al op het dak van haar voertuig staan. We hebben snel een veilige route tot stand gebracht om haar te redden. Als we later waren geweest, hadden de gevolgen weleens helemaal anders kunnen zijn.”