De ene Kylie haalt het van de andere in strijd om merknaam 'Kylie'

Kylie Jenner (20) wou de naam Kylie laten vastleggen als merknaam, maar dat was buiten Kylie Minogue (49) gerekend. Die vond dat niet kunnen en stapte naar de rechtbank om daar een stokje voor te steken. Er werd uiteindelijk onderling een overeenkomst bereikt. "Het was niets persoonlijk", laat de artieste weten in een interview met Rolling Stone.

Twee jaar lang vochten Kylie Jenner en Kylie Minogue een robbertje uit in de rechtbank over de voornaam die ze delen. Toen Jenner die in 2015 wou laten vastleggen als merknaam, was Minogue het daar helemaal niet mee eens. Ze stapte dan in 2016 ook naar de rechtbank en haalde nu, twee jaar later, haar slag thuis. In onderling overleg werd besloten dat Jenner die naam toch niet zo gebruiken.

De Australische artieste wil voor eens en voor altijd duidelijk maken dat ze daarmee geen slechte bedoelingen had en het niets persoonlijk was. "Ik ken Kylie Jenner helemaal niet, noch haar familie. Ik heb Kendall wel ooit eens vluchtig ontmoet tijdens een mode-event, maar dat is het." Naar eigen zeggen wou Minogue met haar tegenzet enkel verwarring voorkomen.

Tweederangs personage

Toch waren haar advocaten in de rechtszaak niet mals voor Jenner. Zo noemden ze haar onder meer een "tweederangs personage" in 'Keeping Up With The Kardashians' en haalden ze ook uit naar haar "exibitionistische" foto's en "controversiële" posts op sociale media. Volgens hen had ze dan ook helemaal geen recht op de merknaam Kylie, zeker niet omdat Minogue onder meer al in 1988 haar debuutalbum uitbracht met die titel. Ze wil haar wel excuseren voor die woorden. "Die komen zeker niet van mij."