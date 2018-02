Club staat voor remontada tegen Standard, ook Genk moet Kortrijk kloppen

Brussel - Racing Genk en Kortrijk trappen dinsdag de terugwedstrijden van de halve finales van de Beker van België op gang. De West-Vlamingen hebben, na de 3-2 zege uit de heenmatch, de beste papieren om zich te plaatsen voor de finale. In de andere halve finale moet Club Brugge tegen Standard op een mirakel hopen om het 4-1 verlies uit Luik goed te maken.

Kortrijk was in de heenmatch, zeker in de eerste periode, ruim de betere van Genk, maar kon slechts met één goal verschil winnen. Bovendien scoorden de Limburgers twee belangrijke uitdoelpunten. Een kleine thuiszege, genre 1-0 of 2-1, levert het team van coach Philippe Clement een finaleticket op. Genk hoopt de lijn van afgelopen weekend in de Jupiler Pro League, een 0-1 zege in Moeskroen, door te trekken. Al deed ook Kortrijk het nodige vertrouwen op. KVK ging op het kunstgras van Sint-Truiden winnen met 0-2.

Kortrijk haalde in zijn geschiedenis nog maar een keer de bekerfinale, die het in 2012 verloor van Lokeren (1-0). Genk kon zich in het verleden al viermaal plaatsen voor een finale, en verloor die nooit. In 2013 stak de ploeg uit de mijnstad de trofee een laatste maal in de lucht, na een 2-0 zege tegen Cercle Brugge.

Club Brugge lijkt tegen Standard aan een ‘mission impossible’ te beginnen. De competitieleider liep in de heenmatch voortdurend achter de feiten aan en kreeg vier Luikse treffers om de oren. Bovendien kan de ploeg van trainer Ivan Leko na de winterstop maar moeilijk het hoge niveau halen van ervoor. Afgelopen zondag bleef blauw-zwart in een beladen topper tegen eerste achtervolger Charleroi steken op een 3-3 draw. Bij Standard lijken de puzzelstukjes daarentegen meer en meer op hun plaats te vallen. De Rouches voetbalden de recente wedstrijden met een hernieuwd enthousiasme en klopten zaterdag Lokeren met ruime 0-3.

Met Club Brugge en Standard staan twee van de drie laatste winnaars tegenover elkaar. Club is recordhouder met elf bekerzeges, Standard heeft er zeven.

De finale staat op 17 maart in Brussel op de agenda. Zulte Waregem won de vorige editie.