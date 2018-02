“Die mango van Annemie Struyf was een keerpunt in mijn leven”

Maaseik -

Op zoek gaan naar meer kleine momenten van schoonheid, om meer grote gevoelens van optimisme op te wekken bij kankerpatiënten. Dat is het doel van de campagne ‘Mangomomenten’ van Kom Op Tegen Kanker, die sinds gisteren loopt. Te zien aan de getuigenissen die er nu al zijn, zijn er zo veel momenten. En die zijn allemaal geïnspireerd zijn door Viviane Coolen, de Neeroeterse die in haar diepste dal door Annemie Struyf ooit écht een mango kreeg toegestopt. “Zoiets kleins kan écht een keerpunt zijn in een mensenleven.”