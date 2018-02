Ster van de Coaches: 17de speeldag

Na elke speeldag kiezen de coaches van de tien clubs in de EuroMillions League hun top drie van de wedstrijd. De speler die op het einde van het seizoen de meeste punten kreeg, wint de trofee “Ster van de Coaches” van Het Nieuwsblad. Jean Salumu van Oostende is de eerste Belgische speler ooit die aan de leiding van dit referendum fonkelt! Met ook Hans Vanwijn (Antwerp Giants), Elias Lasisi (Oostende) en Yannick Desison (Limburg United) fonkelen er maar liefst vier Belgen in de top 15. Zie hier de punten van speeldag 17 en enkele uitgestelde wedstrijden.