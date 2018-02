Boston wint op de buzzer dankzij Al Horford, Lakers verrassen Oklahoma City

Boston heeft zondag in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) een erg nipte 97-96 zege geboekt tegen Portland. Al Horford scoorde voor de leider in de Eastern Conference de winnende treffer pas op de buzzer. “Ik voelde meteen dat die bal in de korf zou vliegen”, reageerde Horford nadien.

Boston, dat aantrad zonder sterspeler Kyrie Irving, blijft na zijn vierde overwinning op rij de Eastern Conference aanvoeren met 39 zeges en vijftien nederlagen. Toronto, dat ruim de betere was van Memphis (101-86), staat op de tweede plaats met 36 zeges en zestien verliesmatchen.

Oklahoma City ging, ondanks 36 punten van Russell Westbrook, de boot in tegen LA Lakers met 104-108. Voorts rekende Charlotte af met Phoenix (110-115) en versloeg Milwaukee Brooklyn met 94-109. Atlanta tot slot veroverde de volle buit op bezoek in New York (96-99).

De uitslagen van zondag in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA):

Phoenix - Charlotte 110-115

Oklahoma City - LA Lakers 104-108

Boston - Portland 97-96

Brooklyn - Milwaukee 94-109

New York - Atlanta 96-99

Toronto - Memphis 101-86

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Boston 39 15 .722

2. Toronto 36 16 .692

3. Cleveland 30 21 .588

4. Washington 30 22 .577

5. Milwaukee 29 23 .558

6. Indiana 30 24 .556

7. Miami 29 24 .547

8. Philadelphia 25 25 .500

9. Detroit 25 26 .490

10. Charlotte 23 29 .442

11. New York 23 31 .426

12. Brooklyn 19 35 .352

13. Chicago 18 34 .346

14. Atlanta 16 37 .302

15. Orlando 15 36 .294

WESTERN CONFERENCE:

1. Golden State 41 12 .774

2. Houston 38 13 .745

3. San Antonio 34 21 .618

4. Minnesota 34 22 .607

5. Oklahoma City 30 24 .556

6. Portland 29 24 .547

7. New Orleans 28 24 .538

8. Denver 28 25 .528

9. LA Clippers 26 25 .510

10. Utah 24 28 .462

11. LA Lakers 21 31 .404

12. Memphis 18 34 .346

13. Phoenix 18 36 .333

14. Dallas 17 36 .321

15. Sacramento 16 36 .308

- Het programma van maandag:

Detroit - Portland

Indiana - Washington

Miami - Orlando

New Orleans - Utah

Denver - Charlotte

Sacramento - Chicago

LA Clippers - Dallas