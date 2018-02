Alleen op reis? Met deze tips maak je er het beste van

Wát? Ga je alleen op reis? Misschien word je wel bewonderd omdat je gaat soloreizen of zelfs nog maar met het idee speelt. Of misschien word je wel voor gek verklaard. Trek je er niet te veel van aan, alleen reizen heeft meer voordelen dan je denkt. En het zit in de lift: inmiddels heeft zes op de tien Belgen al alleen gereisd. En jij, wanneer ben jij weg?