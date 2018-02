Kim Cattrall (61) maakte op Instagram bekend dat haar 55-jarige broer onverwacht is overleden. De 'Sex and the City'-actrice had eerder die dag nog een oproep gelanceerd om iedereen te vragen naar hem te helpen zoeken. Chris was toen blijkbaar al enkele dagen vermist en de familie maakte zich grote zorgen.

"Het is met enorme droefheid dat ik en mijn familie het onverwachte overlijden van onze zoon en broer Chris Cattrall aankondigen." Met deze woorden maakte Kim Cattrall het tragische nieuws bekend. "Op dit moment vragen we om onze privacy te respecteren, maar we willen jullie wel allemaal bedanken voor de enorme golf aan liefde en steun die we in deze moeilijke tijden via sociale media hebben gekregen."

Eerder die dag had de actrice nog een foto van Chris gedeeld met daarbij de oproep of iemand hem had gezien. De familie was als sinds dinsdag bijzonder ongerust omdat hij plots uit zijn huis in Lacombe in Canada was verdwenen en daarbij onder meer zijn gsm, portefeuille en zeven honden had achtergelaten. "Hij is een broer uit de duizend. Help ons hem veilig thuis te brengen", klonk het toen nog. Dat heeft helaas niet mogen zijn.