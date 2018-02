Alexander De Croo: “Ik zit niet in de regering om ruzie te maken, zoals N-VA en CD&V”

“In de regering heb je twee assen: degenen die er altijd een boksmatch van willen maken, namelijk CD&V en N-VA, en een andere as die daar zit om te werken: dat zij wij en MR”, zegt Alexander De Croo, vicepremier (Open Vld) en dus lid van een kernkabinet dat elke week wel om een of andere reden nog altijd een kibbelkabinet is. Maar eigenlijk willen we van hem als minister van Digitale Agenda weten hoe hij de veranderende wereld aanpakt: welke oplossingen heeft hij voor bijvoorbeeld Carrefour, dat via een kil filmpje 1.233 mensen op straat zet omdat we met z’n allen blijkbaar liever zaken doen met een computer dan met een mens? Leve de technologie?