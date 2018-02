Chinese onlinewinkelreus JD.com landt in Europa

De Chinese e-commercereus JD.com wil tegen 2019 actief zijn in Europa en op die manier Amazon concurrentie aandoen. Dat heeft oprichter en eigenaar Richard Liu gezegd in een interview met de Financial Times.

JD.com wil zijn e-commerceplatform eerst in Frankrijk starten en vervolgens uitrollen in Groot-Brittannië en Duitsland. Het bedrijf is van plan een miljard euro te investeren om een logistiek netwerk in Frankrijk uit te bouwen. Eerder maakte JD.com - de op één na grootste onlinewinkel van China - plannen bekend in de VS actief te worden.

In tegenstelling tot concurrenten als het Chinese Alibaba en het Amerikaanse Amazon bezit en baat JD zijn eigen logistiek netwerk uit.