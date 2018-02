Opnieuw twee Turkse soldaten gedood

Bij het Turkse offensief in de Koerdische enclave Afrin zijn opnieuw twee Turkse soldaten omgekomen, terwijl er vijf gewond raakten. Dat meldt het Koerdische nieuwsmedium Rudaw zondag op basis van het Turkse leger. De soldaten kwamen om bij een raketaanval op een militaire basis in de Turkse provincie Hatay, aan de grens met Syrië.

De Turken lanceerden in Afrin op 20 januari ‘Operatie Olijftak’ tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara ziet de YPG als een bedreiging wegens hun banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Zaterdag kwamen bij het offensief nog zeven Turkse soldaten om. Eén soldaat kwam om in schermutselingen met Koerdische strijders, terwijl een andere het leven liet in een aanval in de Turkse grensprovincie Kilis. Bij een aanval op een Turkse tank stierven vijf soldaten.