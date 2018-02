LIVE. Abdeslam weigert te antwoorden, agenten met bivakmutsen wijken geen seconde

Vandaag gaat voor de Brusselse correctionele rechtbank het proces van start over de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in de Driesstraat, in Vorst. Het is meteen het eerste proces waarop mensen terechtstaan die direct betrokken waren bij de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Welke rol Salah Abdeslam bij die aanslagen heeft gespeeld, is min of meer bekend. Het juiste aandeel van Sofien Ayari en de omgekomen Mohamed Belkaïd is minder duidelijk. Nooit eerder werden voor een proces in ons land zoveel veiligheidsmaatregelen genomen als vandaag.

Wie staat er terecht en welke straf riskeren ze? Lees het hier.