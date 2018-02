Burgemeester van Melbourne stapt op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

De burgemeester van de Australische stad Melbourne is zondagavond opgestapt wegens beschuldigingen van ongewenste intimiteiten bij gemeenteraadsleden. Dat meldden Australische media maandag.

Bijna twee maanden geleden uitten twee raadsleden, waarvan er één ontslag nam, beschuldigingen van ongewenste intimiteiten, aanranding en wangedrag door burgemeester Robert Doyle. De 64-jarige liberaal heeft de beschuldigingen steeds ontkend, maar zette in december wel al een stap opzij terwijl een onderzoek werd gestart.

Nu neemt Doyle definitief ontslag, omdat zijn gezondheid volgens zijn advocaat Nick Ruskin en zijn vrouw Emma Page Campbell erg hard te lijden heeft onder de beschuldigingen. De burgemeester, die volgens zijn vrouw “tot het randje van breken” is gebracht, werd twee dagen geleden zelfs in het ziekenhuis opgenomen om te herstellen. “Hij heeft zich door een harde periode moeten slaan waar de bewijslast niet nodig is om schuld te bewijzen, maar om onschuld te bewijzen”, zegt Ruskin. “Hij blijft de beschuldigingen krachtig ontkennen.”

Er zullen nu nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven voor het burgemeesterschap.