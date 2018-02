Salah Abdeslam komt via geheime route naar proces in Brussel

brusselNooit eerder werden voor een proces in ons land zoveel veiligheidsmaatregelen genomen als vandaag. Salah Abdeslam (foto) wordt zelfs via een geheime route vanuit Frankrijk naar Brussel gebracht. Eens in het justitiepaleis telt nog maar één vraag: gaat de Molenbeekse terrorist eindelijk praten?