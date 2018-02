Zulte Waregem en KV Oostende delen de punten

Zulte Waregem en KV Oostende hebben de punten gedeeld in de slotwedstrijd van speeldag 25 in de Jupiler Pro League. Het werd 1-1 in het Regenboogstadion. Olayinka schoot Essevee op voorsprong in de eerste helft, Akpala legde enkele minuten later de eindstand vast.

Het etiket ‘zespuntenwedstrijd’ was misschien wat overdreven voor Zulte Waregem-KV Oostende, maar vergis u niet: voor beide teams was winst meer dan welkom. Zulte Waregem verloor nog niet in het nieuwe jaar en was met een 7 op 9 bezig aan een meer dan degelijke opmars in het klassement, waar het intussen twaalfde stond. KV Oostende volgde op twee punten afstand op de veertiende plek. Het leidde tot een afwachtend wedstrijdbegin, hoewel Zulte Waregem het balbezit opeiste. Na het openingskwartier ging de thuisploeg meer druk zetten, maar een goede voorzet van Marcq en even later een kopbal van Derijck gingen onbenut. Na 25 minuten trof Essevee wel raak, met dank aan Peter Olayinka die de bal via de paal binnenkopte.

Foto: Photo News

Oostende probeerde te reageren na die opdoffer, maar het ontbrak de Kustboys aan creativiteit. Bij hun eerste echt goede kans troffen de bezoekers wel onmiddellijk raak. Een strakke voorzet van Canesin belandde bij Akpala, die volledig vergeten werd door bewakers Baudry en Derijck en de bal maar langs Sammy Bossut moest tikken. De 1-1 stond prompt op het bord. Veel grote kansen kregen beide teams niet meer in de eerste helft, al mocht Essevee blij zijn dat het met elf man de rust haalde: Anderlecht-huurling Hamdi Harbaoui kreeg eerst geel na een standje met Tomasevic, twee minuten later deelde hij een elleboogje uit aan Lombaerts en ging daarna - ongewild - op de voet van de voormalige Rode Duivel staan.

Foto: Photo News

KV Oostende besefte dat het in de eerste helft aan erger was ontsnapt en kwam heel snedig uit de kleedkamer. Een schot van Bjelica ging over, terwijl Akpala en Zivkovic een snelle counter niet goed uitspeelden. Een strakke voorzet van alweer Bjelica leidde ook nergens toe. Na het uur kwam Zulte Waregem weer beter in de wedstrijd en werd er zelfs een penalty geclaimd na vermeend hands van Tomasevic, maar Vertenten had goed gezien dat de bal op de borstkas van de Montenegrijn was geland. Enkele minuten later wilde Essevee alweer een strafschop na een obstructie van Bjelica op Walsh, maar Vertenten wees opnieuw niet naar de stip. Ook Onur Kaya kon met een slap schotje de 2-1 niet op het bord zetten, terwijl een aangetrapte bal op de hand van Canesin opnieuw geen penalty opleverde voor Zulte Waregem.

Aan het einde van de wedstrijd probeerde Zulte Waregem alsnog de drie punten uit de brand te slepen met een slotoffensief, maar tot goed uitgespeelde kansen kwam Essevee zelden. De druk van de thuisploeg bleef wel hoog tot het einde, maar aan de 1-1 op het bord zou niks meer veranderen. Zulte Waregem blijft zo twaalfde in de stand, maar volgt wel nog steeds op amper zes punten van een plekje in Play-off I. Oostende blijft kamperen op de veertiende plek. Opvallend detail: in de acht Jupiler Pro League-wedstrijden van dit weekend won de thuisploeg nooit...